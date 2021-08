Provoca incidente e scappa, segnalato ai carabinieri

Stretta in una curva, per evitare l'impatto l'altra auto finisce contro la recinzione di una villa

Provoca un incidente e scappa, senza accertarsi delle condizioni degli occupanti dell’altro veicolo. Che per fortuna non sono rimasti feriti. Solo tanto spavento e rabbia per il pericolo corso e per i danni, ingenti, alla propria auto.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica in strada del Borghetto di Prepo, praticamente una parallela a via Settevalli, che conduce a Vestricciano e Ponte della Pietra.

In un tratto in semicurva, tra l’altro dove la strada è ampia, a differenza di altri punti, due auto si sono incrociate. Una, che sembra procedesse a velocità sostenuta in direzione Perugia, ha rischiato di sbandare, stringendo la curva. E costringendo la vettura che sopraggiungeva in direzione opposta a scartare verso destra, finendo contro la recinzione di una villa. Per fortuna di fronte all’accesso all’abitazione è stata posta una sorta di fioriera in cemento, che ha evitato che l’auto finisse direttamente contro il muro di cinta. L’impatto è stato comunque violento, ingenti i danni subiti dall’auto. Ma i due occupanti non hanno riportato ferite.

Il conducente dell’altra vettura, che pure deve aver sentito il boato del colpo, non si è fermato.

L’incidente e la conseguente fuga sono stati segnalati ai carabinieri. Forse le numerose telecamere a circuito chiuso delle villette della zona possono aver ripreso l’auto pirata, così da identificarne il proprietario attraverso la targa.

I residenti hanno più volte segnalato il transito di auto a forte velocità, specialmente nelle ore serali. Una strada pericolosa, perché in alcuni punti stretta e con la presenza di persone a passeggio.