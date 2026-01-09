 Proteste in Iran, Teheran accusa: "Violenze scatenate da agenti terroristi Usa e Israele" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Proteste in Iran, Teheran accusa: “Violenze scatenate da agenti terroristi Usa e Israele”

tecnical

Proteste in Iran, Teheran accusa: “Violenze scatenate da agenti terroristi Usa e Israele”

Ven, 09/01/2026 - 09:03

Condividi su:

(Adnkronos) – I media statali iraniani rompono il silenzio sulle manifestazioni che hanno sconvolto il Paese durante la notte, sostenendo che “agenti terroristi” degli Stati Uniti e di Israele hanno appiccato incendi e scatenato la violenza. Un breve resoconto trasmesso dalla Tv di Stato stamattina sostiene che le proteste hanno provocato violenze che hanno causato vittime. Inoltre, sono state date alle fiamme “auto private, motociclette, camion dei pompieri e autobus”.  

 

Intanto, diverse zone dell’Iran hanno subito un blackout digitale, con le connessioni Internet crollate e cellulari irraggiungibili anche telefonicamente. Le riprese video mostrano che i manifestanti hanno dato fuoco a un ufficio della Islamic Republic of Iran Broadcasting a Isfahan durante le proteste. Attivisti antiregime hanno condiviso filmati che sembrano mostrare migliaia di persone marciare per le strade di Mashhad, bloccando un importante viale nella città nord-orientale. Mashhad è nota per aver dato i natali alla Guida Suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, ed è la seconda città più grande del Paese, dopo Teheran.  

Le riprese effettuate a Teheran mostrano veicoli ribaltati e bruciati. Secondo quanto riportato dall’Organizzazione Hengaw per i diritti umani, che cita i media statali iraniani, due ufficiali del regime iraniano sono stati uccisi durante le proteste nella città di Kermanshah, nell’Iran occidentale.  

Ali Khamenei potrebbe voler lasciare l’Iran, ha detto intanto in un’intervista a Fox News Donald Trump. La guida suprema dell’Iran, secondo il presidente degli Stati Uniti, “sta cercando un posto dove andare. La situazione sta peggiorando molto”. Ieri il preidente Usa è tornato a minacciare l’Iran di “colpirlo molto forte” se le autorità “cominceranno ad uccidere” dei manifestanti. “Ho fatto loro sapere che se cominceranno ad uccidere delle persone, cosa che hanno tendenza a fare durante le proteste, ne hanno molte, se lo faranno, li colpiremo molto fortemente”, ha affermato parlando con il conduttore radiofonico conservatore Hugh Hewitt. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!