Proteste in Georgia, Kvaratskhelia: "Basta violenza, vogliamo l'Europa" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Sono ore di tensione in Georgia. Dopo la decisione del governo di sospendere, almeno fino al 2028, il processo di adesione all'Unione Europea, a Tbilisi sono scoppiate le proteste con tanto di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, che hanno usato idranti sulla folla e arrestato un centinaio di persone. Al coro di forte protesta si è unito anche Kvicha Kvaratskelia. Il giocatore del Napoli, che domani sarà impegnato a Torino per la 14esima giornata di Serie A, ha scritto un post su Facebook per mostrare la propria solidarietà ai manifestanti.

"Sto seguendo i fatti che stanno accadendo nel nostro paese e vorrei esprimere la mia opinione e la mia posizione da cittadino", ha scritto il georgiano, "il desiderio e la volontà del popolo georgiano è camminare su strade europee. Questo dice la nostra storia ed è l'unica scelta giusta. Rimane inaccettabile allontanarsi da questa strada. Il mio paese è del popolo e nessuno è al di sopra della volontà del popolo. Sono ferito e faccio fatica a guardare i video che arrivano da Tbilisi. Stop alla violenza e alle aggressioni! La Georgia merita l'Europa oggi più che mai".