“Protagonisti in Città”, primo appuntamento mercoledì con Aldo Tarquini

L'8 febbraio alle 18 la prima iniziativa del ciclo organizzato dall'Associazione PalaSì! Culture&Eventi sui personaggi che hanno segnato la comunità ternana

Sarà Aldo Tarquini il personaggio protagonista dell’incontro di mercoledì 8 febbraio – ore 18 al Palasì! di Terni – di “Protagonisti in Città”, il primo degli appuntamenti organizzati dall’Associazione PalaSì! Cultura&Eventi per offrire occasioni di incontro intorno alle figure e all’operato di chi ha tracciato un segno nella realtà ternana.

“L’iniziativa – ricorda Sauro Pellerucci, presidente dell’Associazione PalaSì! Culture&Eventi – è volta a generare un contatto con chi ha tracciato un segno visibile nella nostra comune realtà, ponendo l’accento sulla componente umana per poterne approfondire la conoscenza. Si tratta del primo incontro di un’iniziativa che vuole dialogare sulla città come mai avvenuto prima. Il primo personaggio cittadino con il quale dialogheremo è Aldo Tarquini, ma altri appuntamenti di eguale interesse sono già stati programmati per le prossime settimane”.