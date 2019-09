Prosegue il restyling delle cabine elettriche Enel a Perugia, con il progetto DSO 4.0

share

Dopo gli interventi delle scorse settimane, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, prosegue con i lavori per il restyling delle cabine elettriche a Perugia, con particolare riferimento alle zone di Ferro di Cavallo, Madonna Alta e Santa Sabina, nell’ambito del progetto di innovazione tecnologica denominato DSO 4.0 che prevede l’automatizzazione anche delle porzioni di sistema elettrico non ancora telegestite.

Nel dettaglio, gli impianti, che trasformano l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuisce ad attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, saranno sottoposti a restyling attraverso la sostituzione della componentistica e il rimontaggio elettromeccanico di apparecchiature motorizzate che consentiranno di automatizzare il sistema elettrico in uscita con benefici per la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. Per E-Distribuzione si tratta di un investimento significativo nel contesto del piano di potenziamento del sistema elettrico di Perugia e dell’Umbria.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha programmato nei prossimi giorni, in giorni e aree diverse, spesso laddove tecnicamente possibile in fasce orarie circoscritte alla mattinata o al pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze nel modo seguente:

– Perugia, Ferro di Cavallo, mercoledì 11 settembre, 8:30 alle 12:30, e giovedì 12 settembre, dalle ore 15:00 alle 18:00, alcuni civici di via Colle Maggio, via Colle di Velva, via Col di Tenda, via Colle Lombarda, via Colli Albani, via Colli Euganei, via Colle Fossato, via Colli Euganei. Perugia, Ferro di Cavallo, lunedì 16 settembre, dalle ore 9:00 alle 15:00, via Vespucci civ. da 9 a 17; via Magellano civ. 8, 16, 24, 29; via Colombo civ 4, da 3 a 17; via delle Caravelle civ. 19/e.

– Perugia, Santa Sabina, venerdì 13 settembre, dalle ore 8:30 alle 15:00, alcuni civici di via Quasimodo, str delle Cave, via Cardarelli, via Corcianese, via Tecchi.

– Perugia, Madonna Alta, sabato 14 settembre dalle ore 8:00 alle 11:30 e domenica 15 settembre dalle ore 16:00 alle 19:00, via di Madonna Alta civ. 128, 134, 138, sn (senza numero).

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

share

Stampa