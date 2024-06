Prosegue il conto alla rovescia per i World Skate Games - Tuttoggi.info

NOVARA (ITALPRESS) – Il Mondiale dei Mondiali delle rotelle per la prima volta in Italia. Prosegue il conto alla rovescia per i World Skate Games 2024 che dal 6 al 22 settembre coinvolgeranno Piemonte, Lazio, Abruzzo ed Emilia-Romagna. Un’esperienza senza precedenti in cui tutte le 12 discipline praticate sulle rotelle si fondono in un turbinio di emozioni mozzafiato, un vero e proprio festival della gioventù in cui si mescolano sport e intrattenimento. Un altro passo è stato fatto a Novara, sede delle gare di hockey pista, con la presentazione dell’evento nella cornice del Complesso monumentale del Broletto. Una scelta non casuale come spiega Sabatino Aracu, numero uno della Federazione internazionale e italiana.

glb/gtr (Fonte video: Fisr)