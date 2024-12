Prosciutto di Norcia IGP, dalla forma "a pera" al marchio a fuoco | Ecco come riconoscerlo - Tuttoggi.info

Non tutti i prosciutti sono uguali e il Prosciutto di Norcia IGP lo dimostra con caratteristiche inconfondibili che lo rendono appunto unico.

Ha origine in Valnerina, alle pendici dei monti Sibillini, in un territorio che comprende i Comuni di Norcia, Preci, Cascia, Monteleone di Spoleto e Poggiodomo, tutti situati ad un’altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare. Riconoscibile per la sua inconfondibile forma “a pera”, il Prosciutto di Norcia IGP si ottiene da suini pesanti, seguendo un processo produttivo che combina tradizione e artigianalità.

La sua lavorazione prevede la fase della salatura con sale e spezie e la sugnatura, seguita da una lunga stagionatura di almeno 12 mesi. Ogni fase rispetta un disciplinare rigoroso che esalta sapore e caratteristiche del prodotto. Alla fine del processo, il Prosciutto di Norcia IGP viene marchiato a fuoco, simbolo di autenticità e garanzia che certifica il rispetto delle regole di produzione e la qualità, offrendo al consumatore la certezza di scegliere un’eccellenza.

Per assicurare il massimo grado di protezione e trasparenza oltre a tutelarsi dalle contraffazioni, il Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia IGP si affida a due enti distinti: l’Organismo di Certificazione, soggetto esterno incaricato di verificare la fase di marchiatura a fuoco e la trasformazione del prodotto, e la Vigilanza, responsabile del controllo della commercializzazione su tutti i canali, inclusi e-commerce, GDO e punti vendita al dettaglio. Questo sistema a due livelli salvaguarda il marchio IGP, prevenendo abusi e irregolarità.

“Riconoscibilità e tutela sono due elementi inscindibili – sottolinea Pietro Bellini, presidente del Consorzio – L’attività di vigilanza è fondamentale per salvaguardare la denominazione. Un sistema di controllo efficace avvantaggia l’intero comparto produttivo e, soprattutto, il consumatore finale“. Grazie a queste misure, il Prosciutto di Norcia IGP si conferma un prodotto di eccellenza, ambasciatore della tradizione e della qualità italiana, capace di portare sulla tavola un sapore unico e autentico.