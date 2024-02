Prorogato lo scudo penale per i medici - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Assicurare al medico la necessaria serenità nello svolgimento della propria attività professionale senza ledere i diritti del paziente ma mettendo un freno al grave fenomeno delle azioni giudiziarie temerarie contro i professionisti. Questa la valutazione che ha guidato il Governo nella decisione di far restare in vigore anche per il 2024, con un emendamento al decreto Milleproroghe, lo scudo penale per i medici adottato nel periodo della pandemia. Una proroga fortemente voluta e sollecitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (Fnomceo).

sat/gtr (fonte video: Fnomceo)