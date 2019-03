“Proposta Marsciano”, 25 candeline e un augurio speciale

Venticinque candeline sulla torta di compleanno e un augurio speciale, quello del consigliere regionale Claudio Ricci. La lista civica Proposta Marsciano, nata nel 1994, compie 25 anni.

“E’ la più longeva esperienza civica in Umbria“, commenta il consigliere regionale, che assicura il proprio appoggio alle prossime amministrative.

Giovanni Marcacci, con un ampio gruppo di persone, ne fu il promotore. “E ancora oggi – commenta Ricci – rappresenta un esempio di politica legata ai progetti da realizzare per il bene pubblico di un luogo. La mia esperienza, sul piano istituzionale, nasce in questa lista e, dopo attività politiche comunque legate ai valori “moderati e popolari”, dal 2013 mi sto impegnando per un gruppo ‘civico regionale’ anche nella prospettiva nazionale con il marchio Italia Civica“.

Claudio Ricci prosegue: “Alle elezioni comunali di Marsciano, nel 2019, per quanto mi sarà possibile, per ragioni di doverosa vicinanza ai valori della Lista, sosterrò “Proposta Marsciano”. Peraltro, nel 2020, alle prossime elezioni regionali proporrò tre Liste Civiche: Ricci Presidente, Italia Civica e, appunto, Proposta Umbria come doverosa citazione di una esperienza “modello” come impegno civile, dedizione al saper fare, concretamente, e capacità di promuovere una attività di formazione politico-culturale di cui molti di noi ne hanno beneficiato“.

