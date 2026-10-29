Propaganda e auto-addestramento al terrorismo, ragazza in comunità nel ragusano - Tuttoggi.info

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Propaganda e auto-addestramento al terrorismo, ragazza in comunità nel ragusano

ItalPress

Propaganda e auto-addestramento al terrorismo, ragazza in comunità nel ragusano

Gio, 29/10/2026 - 08:33

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RAGUSA (ITALPRESS) – Una ragazza di origini albanesi residente nel Ragusano è stata trasferita in una comunità per minori con l’accusa di auto-addestramento e apologia del terrorismo, anche internazionale. Il provvedimento è stato eseguito dalla Digos di Ragusa su mandato della Procura per i Minorenni di Catania.

L’inchiesta è scattata dopo una segnalazione dell’Aisi relativa a un profilo TikTok che diffondeva contenuti jihadisti. L’analisi dello smartphone della giovane ha rivelato un profondo percorso di radicalizzazione: foto e video dello Stato Islamico, contenuti creati con l’intelligenza artificiale, manuali per fabbricare esplosivi in casa, messaggi antisemiti e contatti con appartenenti al Daesh.

La ragazza aveva anche condiviso il filmato dell’aggressione a una docente avvenuta a marzo in una scuola della provincia di Bergamo. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la minore è stata collocata in una struttura protetta.

– Foto: Da video repertorio Polizia di Stato –
(ITALPRESS).

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