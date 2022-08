Pronto Soccorso Umbertide chiude per lavori, infuriano polemiche tra incognite e timori - Tuttoggi

Furiose, come detto, le polemiche delle opposizioni, a cominciare dal Partito Democratico: “E’ notizia di oggi che chiude per qualche tempo (2/3 mesi?) il Pronto Soccorso di Umbertide, con la scusa di lavori di ristrutturazione, ma non si ha nessuna certezza sul futuro. Non è che si vogliono creare le condizioni per una sua chiusura definitiva? Il personale continua ad essere spostato da Umbertide ad altri ospedali, mettendo a rischio servizi fondamentali per la popolazione”. “Nella totale indifferenza dell’Amministrazione comunale – aggiunge Umbertide Partecipa – si sta consumando lo smantellamento del nostro ospedale, a cominciare dal Pronto Soccorso che, a breve, accampando scuse quali la mancanza di personale e lavoretti di ristrutturazione, verrà chiuso”.

“Facciamo molta fatica a credere che tale chiusura sia dettata dalla necessità di lavori all’interno della struttura quando a novembre 2017 l’Usl comunicava che 750mila euro erano destinati proprio all’ammodernamento di ospedale e pronto soccorso – aggiungono i Socialisti – Sarà vero che rimarrà solo un’ambulanza attiva solamente di notte al presidio della guardia medica per tutto il territorio comunale?”. “La paventata chiusura del Pronto soccorso di Umbertide sembra diventata realtà – dichiara Giovanni Codovini di Umbertide Cambia – Quali interventi strutturali sono programmati e quando verranno effettuati? Soprattutto, ci si accorge solo ora del problema? In questi 4 anni nessuno ha visto niente e forse si sta mettendo in atto il Piano sanitario regionale?”.

Non resta certo indifferente all’argomento nemmeno la maggioranza, a partire dalla Lega: “Da quello che sappiamo si tratta di lavori che dovevano essere fatti da molto tempo, se non da anni. Proprio per questo non riusciamo a capire il perché di tale scelta, e non vorremmo pensare che questa decisione cada pretestuosamente ad un mese dalle elezioni politiche del 25 settembre. Ci sembra una scelta totalmente strumentale che non possiamo accettare. Il sindaco e l’Amministrazione Comunale stanno interloquendo con le autorità sanitarie preposte per ribadire la necessità del mantenimento dei servizi di Pronto Soccorso”.

“Sarebbe totalmente inaccettabile che dietro lavori urgenti si tenti di ridimensionare il ruolo del Pronto soccorso dell’ospedale di Umbertide – rincara Forza Italia Umbertide – Chiediamo chiarimenti precisi alla sanità regionale in merito alla eventuale chiusura del Pronto Soccorso e alla contestuale apertura di un punto di Primo Intervento che potrebbe essere interpretabile come un preludio aD una trasformazione definitiva di questi importante servizio, in netto contrasto con le scelte politiche dettate non più tardi del febbraio scorso, quando l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto aveva dato le più ampie rassicurazioni sul mantenimento del reparto”.