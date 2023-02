"Al Pronto soccorso letti in corridoio e pazienti sistemati su sedie", testimonianza choc in Consiglio - Tuttoggi

Bellucci – che ha preferito non scendere nei dettagli di alcune scene a cui ha assistito – si è rammaricato di non aver potuto fare un video per mostrare la gravità della situazione, a cui – ha aggiunto – “avrebbe dovuto assolutamente assistere il dirigente (Braganti ha lasciato la guida dell’Usl a inizio mese ndr), da cui sinceramente mi aspetterei anche una lettera per elencare tutto ciò che non funziona”.

“Sono rimasto veramente scioccato – ha sottolineato il consigliere – porterò sicuramente la mia testimonianza a chi vorrà fare una lettera di protesta nei confronti di chi ha le responsabilità – “non certo medici o infermieri che fanno sempre il loro massimo” ha sottolineato – Vorrei proprio che alcuni stessero lì a vedere cosa succede nel pronto soccorso, ci vorrebbe una persona a vigilare sempre, perché quello a cui ho assistito è stato veramente vergognoso“.

A confermare le criticità della sanità pubblica tifernate e altotiberina è stata anche Alessandra Forini (Pd), che ha evidenziato – anch’essa facendo riferimento a situazioni private – “come il problema sia molto importante, soprattutto relativamente all’organizzazione dei servizi sanitari, che non vengono assicurati neanche in condizioni di emergenza. Per non parlare delle lunghe liste d’attesa che costringono i cittadini a rivolgersi a ospedali più lontani”.

Questi ed altri disservizi – ha concluso il sindaco Luca Secondi – evidenziano effettivamente le criticità che la sanità pubblica sta vivendo. Noi segnaliamo costantemente, anche con atti politici, le varie difficoltà, che come politica dobbiamo anche rivolgere a chi di dovere. Ricordiamoci che la colpa non deve assolutamente ricadere su chi presta servizio. Chi si trova ‘al fronte’, infatti, si trova in una doppia difficoltà: dover erogare il servizio in condizioni difficili e affrontare anche la frustrazione del paziente in difficoltà”.