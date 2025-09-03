 Pronto a salpare da Palermo Velando, il progetto di velaterapia per ragazzi disabili - Tuttoggi.info
Pronto a salpare da Palermo Velando, il progetto di velaterapia per ragazzi disabili

Mer, 03/09/2025 - 12:03

(Adnkronos) – Il progetto di velaterapia ‘Velando’, promosso dal ministero per le Disabilità, è pronto a salpare da Palermo. La Lega Navale Italiana è ente capofila dell’iniziativa in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e diversi enti del terzo settore. Lunedì 8 settembre alle ore 10 verrà presentata nella sede della Sezione Lni di Palermo al molo Trapezoidale una delle attività del progetto ‘Velando’ che vede la sinergia tra Lega Navale Italiana e Istituto Ortopedico Rizzoli.  

Dall’8 al 12 settembre – riporta una nota – i giovani pazienti seguiti dagli esperti dell’Istituto Ortopedico Rizzoli guidati da Luca Sangiorgi, direttore della struttura complessa Malattie rare scheletriche, con il supporto dei soci della Lega Navale di Palermo e delle Sezioni Lni della Sicilia occidentale, saranno impegnati in una crociera a tappe che toccherà i porti di Castellammare del Golfo e Trapani, con rientro a Palermo. Obiettivo dell’attività denominata ‘Pronti a salpare 2’ è la valutazione dell’impatto dell’attività velica per il benessere di pazienti con malattie rare scheletriche e la promozione dell’inclusione sociale attraverso la pratica della vela. La navigazione sarà effettuata a bordo di Our Dream, la prima delle “barche della legalità” della Lega Navale Italiana accessibile alle persone con disabilità motorie. Si tratta di un Jeanneau Sun Odyssey 53, confiscato alla criminalità organizzata per traffico internazionale di stupefacenti e affidato dallo Stato alla Sezione palermitana della Lni per lo svolgimento di attività di pubblico interesse legate al mare. Nell’ambito della campagna “Mare di Legalità”, l’imbarcazione è stata intitolata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e viene impiegata oggi in numerosi progetti sociali, tra cui ‘Velando’. 

L’evento di presentazione sarà aperto dai saluti del presidente della Lega Navale di Palermo, Nicola Vitello e dal messaggio del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Interverranno sul progetto il Vicepresidente della Lega Navale Italiana, l’ammiraglio Luciano Magnanelli, il professor Luca Sangiorgi dell’IOR e Giuseppe Tisci, consigliere nazionale LNI, presidente VII Zona FIV e skipper di Our Dream e porteranno la loro testimonianza i ragazzi che faranno parte dell’equipaggio. Alle ore 12 Our Dream mollerà gli ormeggi dalla Cala per l’avvio delle attività. 

