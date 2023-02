Pronti a spacciare 77 dosi di cocaina, in 2 arrestati dai carabinieri di Spoleto

I militari si sono accorti immediatamente che i soggetti a bordo del veicolo hanno tentato di disfarsi di un involucro, gettandolo dal finestrino. Hanno proceduto quindi a fermare l’autovettura e a recuperare anche quanto lanciato, risultato poi stupefacente.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha portato al rinvenimento e al sequestro di ulteriori dosi di droga e denaro contante. Nel complesso sono state rinvenute 27 dosi di cocaina per complessivi 16 grammi e 600 euro ritenuto il guadagno dell’attività di spaccio svolta dai due. Le successive analisi di laboratorio hanno consentito di riscontrare un livello di purezza rilevante per il principio attivo dello stupefacente. Una volta “tagliate”, dunque, si sarebbero potute ricavare circa 77 dosi singole medie.

I due, dichiarati in arresto, sono stati trattenuti in caserma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le successive operazioni di convalida.