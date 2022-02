Pronostico rispettato, la Sir supera Taranto 3-0

Tutto facile nel primo set, poi i Block Devils devono sudare più del previsto per piegare i pugliesi di Di Pinto GALLERY

Come da pronostico la Sir si prende i 3 punti al PalaBarton nel recupero contro Taranto. I Block Devils dominano il primo set, poi rimontano gli ospiti nel secondo. E chiudono a proprio favore, con qualche affanno finale, anche il terzo.

Sir Safety Conad Perugia – Gioiella Prisma Taranto 3-0

25-17; 25-23; 25-23

Nonostante le assenze parte subito forte la Sir, che fa valere la propria superiorità in tutti i fondamentali. Pronti via e ci si ritrova subito sul 13-6. Taranto rosicchia qualche punto fino al -5 (17-12). L’ace di Plotnytskyi a spegnere ogni velleità dei pugliesi. Il set lo chiude Solè con un primo tempo dei suoi (25-17).

Sembra tutto facile per la Sir, ma nel secondo set c’è la reazione di Taranto, che piazza un break importante e si porta sul +3. Svantaggio che i Block Devils fanno fatica a colmare. Fino al 21 pari messo a segno da Leon. L’errore di Taranto vale il sorpasso Perugia (23-22). Poi i due punti che valgono il secondo set li mette a segno Leon (25-23).

Dopo lo scampato pericolo, i Block Devils entrano in campo nel terzo set spingendo subito sull’acceleratore. Ma gli ospiti restano incollati. Doppio Solè per il +4 (23-19). Taranto però non ci sta e con l’ace di Sabbi si porta a -1 (23-22).Ma poi l’errore di Sabbi in dibattuta dà il match ball alla Sir, annullato dall’errore di Attila. Il punto della vittoria arriva sul mani fuori trovato da Anderson (25-23).

(a seguire servizio completo con cifre e commenti)