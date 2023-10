Promozione della filiera corta dei prodotti agricoli: al via "Le Stelle di Orvieto" - Tuttoggi.info

Per quanto riguarda le degustazioni nei ristoranti, lo chef residente sarà affiancato da un grande chef di fama internazionale.

Al via “Le Stelle di Orvieto”, il progetto di promozione e sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli territoriali promosso dal Comune di Orvieto come capofila del partenariato pubblico-privato costituito con nove aziende del territorio.

Obiettivo del progetto, finanziato con i fondi Psr per l’Umbria 2014-2020 (Misura 16 Sottomisura 16.4 Tipologia d’intervento 16.4.2), è quello di valorizzare le produzioni locali attraverso la conoscenza e la possibilità di avvicinare in modo diretto i produttori ai consumatori del territorio. “Le Stelle di Orvieto” prevede la realizzazione di degustazioni promozionali gratuite in 15 ristoranti del territorio, con cui sono stati sottoscritti accordi di collaborazione.

Le nove aziende che hanno aderito al partenariato sono: Tenuta Decugnano dei Barbi, Società agricola Casa Parrina, Società agricola Sartago, Società agricola Custodi, Basili Danilo, Società Agricola di Brizi Paolo e Brizi Giacomo, Società Agricola Il Pogliano, Azienda agricola Darliner di Veronica Mercadante e Famiglia Cotarella.

Degustazioni gratuite nei ristoranti

Per quanto riguarda le degustazioni nei ristoranti, lo chef residente sarà affiancato da un grande chef di fama internazionale; entrambi saranno protagonisti di un appuntamento a quattro mani, basato sui prodotti del territorio offerti dal partenariato. Le degustazioni – gratuite – saranno aperte su prenotazione rivolgendosi direttamente ai ristoranti fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Martedì 24 ottobre, alle Grotte del Funaro, il primo incontro con lo chef del ristorante “Alfredo alla Scrofa” cui seguiranno, fino all’aprile 2024, gli appuntamenti che coinvolgeranno “Il Malandrino”, “Al Mercato Osteria”, “Todoloco”, “Trattoria La Pergola”, “Osteria Mamma Angela”, “Capitano del Popolo”, “Ristorante Trippini”, “FE3.0”, “Bottega Vèra”, “Il Miglio”, “Ristorante Pellegrini”, “Enoteca Duomo”, “Numero 63” e “Ristorante Charlie”.

A questi si aggiungeranno altri quattro appuntamenti con degustazioni gratuite dei prodotti del partenariato organizzati in luoghi simbolici della città nel corso di altrettante manifestazioni: Umbria Jazz Winter a dicembre 2023, Innamorati di Orvieto a febbraio 2024, Corpus Domini a giugno 2024.