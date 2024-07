Proietti (Ismea): "Biologico centrale in Italia e Ue ma deve recuperare appeal" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Il biologico è centrale nelle ambizioni green dell’Europa e dell’Italia". Lo ha dichiarato il presidente Ismea Livio Proietti, in occasione del rapporto Bio in cifre, presentato oggi a Bracciano al tradizionale "Appuntamento con il bio". Una centralità dimostrata anche dalla "pluralità di interventi normativi e di azioni strategiche che il nostro Paese ha riservato al settore, tra cui il Piano nazionale per la produzione biologica, varato quest’anno, e il decreto del 2023 che esalta il ruolo e l’importanza dei biodistretti, come quello del Lago di Bracciano e Martignano, di cui oggi abbiamo potuto apprezzare le qualità".

"Dopo anni difficili, dovuti soprattutto ai forti aumenti dei prezzi seguiti allo shock energetico del 2022, il settore deve adesso recuperare appeal agli occhi dei consumatori – ha aggiunto Proietti - oggi disorientati dai tanti prodotti che si fregiano di messaggi allusivi alla salute e alla sostenibilità, ma che a differenza del biologico, non sono sottoposti a rigidi controlli e a rigorose regole di produzione".