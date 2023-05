Proietti eletto all’unanimità segretario generale della Uil-Fpl - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Domenico Proietti è stato eletto all’unanimità segretario generale della Uil-Fpl Nazionale, categoria che rappresenta i lavoratori della sanità, delle funzioni locali e del terzo settore. Segretario confederale della Uil con delega al fisco, previdenza, terzo settore, sociale e welfare, Proietti è autore di molte pubblicazioni. “Ripartiamo dalla valorizzazione del lavoro dei servizi pubblici: per una nuova stagione di diritti e tutele che ponga al centro la persona, le lavoratrici e i lavoratori della sanità pubblica e privata, delle autonomie locali e del terzo settore”, ha sottolineato appena eletto alla guida della Federazione. “Il nostro principale obiettivo è il rinnovo di tutti i contratti pubblici e privati per difendere il potere d’acquisto e valorizzare la professionalità e le competenze dei dipendenti dei servizi pubblici”, ha aggiunto.“Lavoreremo per difendere la sanità, che deve rimanere pubblica e universale, evitando la privatizzazione di ampi segmenti che provocano dumping contrattuali che minano i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, impedendo l’accesso alle cure per chi non può pagarle. Proporremo con urgenza al Governo la necessità di un vero riordino di tutto il sistema delle autonomie locali, a partire dal ruolo delle Province e il necessario accorpamento dei Comuni per garantire efficienza e funzionalità dei servizi erogati ai cittadini, mentre nel terzo settore il nostro obiettivo è ottenere un contratto di lavoro unico per tutto il settore socio sanitario assistenziale ed educativo, armonizzandolo ai contratti pubblici”, ha concluso.Proietti, sarà affiancato dai segretari nazionali Rita Longobardi, Fulvia Murru, Ciro Chietti e Pietro Bardoscia.(ITALPRESS).-foto ufficio stampa Uil-Fpl-