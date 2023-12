Programma di Sviluppo Rurale, in Puglia raggiunti obiettivi spesa - Tuttoggi.info

BARI (ITALPRESS) – Per il secondo anno consecutivo la Regione Puglia ha raggiunto e superato l’obiettivo di spesa del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Lo hanno annunciato, a Bari, nel corso di una conferenza stampa nella sede dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, il presidente Michele Emiliano e l’assessore Donato Pentassuglia. “Per il terzo anno consecutivo – ha sottolineato Pentassuglia – raggiungiamo il nostro obiettivo di spesa. È un motivo di orgoglio, c’è un surplus di spesa di oltre 20 milioni, un grande risultato se consideriamo che lavoriamo su oltre 40 mila aziende e che quest’anno non si è potuta capitalizzare la spesa del biologico, che fa 60 milioni per la Puglia. Inoltre 50 milioni spesi (che non fanno parte dei fondi Feasr) ci mettono nelle condizioni non solo di aver raggiunto il traguardo, ma anche di continuare a recuperare velocemente tutto il gap dei tre anni frutto di contenzioso. Questo ci fa ben sperare, anche se la mole di lavoro rimane tantissima, perché abbiamo, in considerazione di tutto quello che sta avvenendo, bandi del Pnrr, bandi che ci vengono propinati dal ministero che stiamo puntualmente rispettando. Per esempio proprio stamattina abbiamo anticipato due misure perché vogliamo formare nuova classe dirigente, perché il sistema d’impresa deve dotarsi di tutto ciò. Parliamo di un sistema che impatta per il 20% sul reddito pugliese”. xa2/vbo/gtr