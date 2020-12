Mezzi per la raccolta dell’igiene urbana trasformate in vere e proprie sentinelle digitali grazie all’utilizzo di tecnologie legate al mondo dell’IoT (internet of things) e dell’intelligenza artificiale. È questo l’obiettivo del progetto Minerva, l’innovativa applicazione di Bosch.IO, LGH e Luxoft in corso di sperimentazione a Cremona, Crema e nel Cremasco.

