Progetto Gemma, 20 appuntamenti per la cultura digitale dei cittadini

Riparte con un calendario ricco di appuntamenti #Gemma, il sapere è prezioso, il progetto di animazione digitale gratuito finalizzato ad accrescere la qualità della vita, il benessere delle persone e la cultura digitale in 6 zone sociali dell’Umbria. Dopo la significativa partecipazione riscontrata nel primo ciclo di incontri, il progetto vede in programma 20 nuovi appuntamenti che fino al 30 aprile si svolgeranno nel Palazzo comunale e nel Centro Polivalente Ca’ Rapillo. Per partecipare basta iscriversi nell’apposito format che si trova nel sito online (www.progettogemma.it) o presentarsi durante gli orari di apertura dello sportello digitale il lunedì dalle ore 16 alle 19 nel Palazzo comunale e il giovedì dalle 16 alle 20 a Ca’ Rapillo.

“Anche in questo secondo ciclo di incontri abbiamo a Spello due sedi per lo svolgimento delle attività – commenta l’assessore comunale ai servizi sociali Rosanna Zaroli -; questi laboratori rappresentano una importante occasione per rendere i cittadini, dai giovani alle persone adulte, più vicini e consapevoli dell’utilizzo delle nuove tecnologie al fine di migliorare gli aspetti della vita quotidiana che ne richiedono l’uso”. Gli appuntamenti sono i seguenti: 17-24 febbraio, 2- 9- 16- 23- 30 marzo, 20- 27 aprile (Comune); 13- 20 febbraio, 5- 12- 19- 26, marzo, 2- 9- 16- 23- 30 aprile (Ca’ Rapillo). Il progetto, finanziato dalla Regione Umbria con le risorse del POR-FSE 2014-2020 nell’ambito del programma #OpenUmbria, coinvolge 6 zone sociali dell’Umbria: Montone (zona 1), Torgiano-Perugia (2), Assisi (3), Deruta (4), Spello (8), Spoleto e Giano dell’Umbria (9)