Progetto “Consapevolezza digitale”, domani secondo appuntamento

E’ in programma mercoledì 27 novembre dalle 21 alle 23 alla Scuola secondaria di I Grado “Melanzio” di Montefalco il secondo appuntamento del progetto “Consapevolezza digitale” rivolto ad alunni, insegnanti e genitori per stimolare la riflessione su un uso consapevole della rete.

Il seminario sarà condotto da Sonia Montegiove e avrà come tema “La consapevolezza digitale: videogames e giochi on line. L’incontro sarà finalizzato a mostrare come valutare e scegliere i giochi on line per i ragazzi, quali regole stabilire e come impostare filtri sui device di gioco più diffusi.

Il terzo appuntamento si svolgerà il 3 dicembre dalle 21 alle 23 sul tema “Educare i figli nell’era digitale”. Il seminario sarà condotto dagli operatori del “Centro dialogo” e sarà finalizzato a sensibilizzare i genitori rispetto alla necessità di accompagnare i figli all’uso consapevole delle tecnologie e di internet. Sarà data particolare attenzione agli aspetti psicologici e neuropsicologici ed ai risvolti sullo sviluppo emotivi ed affettivo.

Il progetto è promosso dall’Istituto comprensivo Melanzio – Parini in collaborazione con il Comune di Montefalco, il Punto dialogo e il Centro di Neuropsicologia Dialogo.

