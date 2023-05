Continua a frenare la produzione industriale in Italia. L’Istat stima a marzo la terza flessione consecutiva dell’indice, -0,6% rispetto a febbraio. In lieve calo pure il primo trimestre del 2023 a confronto con i tre mesi precedenti. La produzione cresce su base congiunturale solo per i beni strumentali, mentre cala per i beni intermedi, per l’energia e per i beni di consumo. fsc/gsl