ROMA (ITALPRESS) – 2023 negativo per la produzione industriale italiana, in calo del 2,5% rispetto al 2022. A evidenziarlo è l’Istat, sottolineando che l’evoluzione in corso d’anno è stata caratterizzata da cali congiunturali in quasi tutti i trimestri, con l’eccezione del terzo, quando si è registrato un lievissimo recupero. Segnali di ripresa a dicembre 2023, quando la produzione industriale è aumentata dell’1,1%.

