Procura Spoleto, Csm nomina capo Claudio Cicchella - Tuttoggi.info

Il dottor Claudio Cichella è stato scelto dal Csm tra 5 candidati alla carica di procuratore capo di Spoleto

Claudio Cicchella è il nuovo capo della Procura della Repubblica di Spoleto, finora retta dal sostituto procuratore facente funzione Vincenzo Ferrigno. Lo ha nominato il Consiglio superiore della magistratura nella mattinata di mercoledì.

il dottor Cicchella, finora sostituto procuratore generale a Perugia e per un breve periodo facente funzione a capo della Procura di Terni, è stato scelto tra cinque candidati. Per il posto di procuratore capo di Spoleto, infatti, avevano presentato domanda 9 magistrati, 4 dei quali avevano poi revocato la domanda. In lizza, oltre a Cicchella, c’erano Erminio Carmelo Amelio, Claudio Rastrelli, Gennaro Iannarone (già pm a Spoleto dal 2014 al 2018 e ora a Perugia) e Paolo Sirleo.

Il Csm ha dunque scelto il nuovo procuratore capo di Spoleto ritenendolo “senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell’ufficio messo a concorso“.

Claudio Cicchella, dopo la nomina a magistrato nel 1986, è stato dal 1988 Pretore presso la Pretura di Cittaducale e presso la Pretura di Rieti. Dal 1995 ha svolto l’incarico di giudice del Tribunale per i Minorenni di Perugia. Nel 2001, quindi, la nomina a sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia seguita nel 2017 a quella di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia.