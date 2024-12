Processo Open Arms, Salvini: "Assolto per aver difeso il Paese" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Assolto per aver fermato l’immigrazione di massa e difeso il mio Paese. Vince la Lega, vince il buonsenso, vince l’Italia". Così Matteo Salvini scrive sui social, subito dopo la sentenza di assoluzione con formula piena "perché il fatto non sussiste", del tribunale di Palermo per il caso Open Arms.

Il vicepremier e leader della Lega era imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per non aver consentito lo sbarco dei migranti dalla nave della Ong per 19 giorni quando era ministro dell'Interno del primo governo Conte. L'accusa aveva chiesto una condanna a 6 anni.

"E' stato sancito il principio che difendere i confini non era un reato ma assolutamente un mio dovere'', ha detto poi Salvini a 'Cinque minuti' su Rai uno. ''Ringrazio il governo, ringrazio Giorgia e tutti i ministri. E ringrazio gli italiani semplici che hanno detto 'bravo Matteo, son contento per te...''.

Salvini ringrazia anche l’avvocato Giulia Bongiorno e gli avvocati Luigi Carta, Francesco Colotti, Crescenzo Manna, Lavinia Squicquero, Ludmila Laudonio per lo straordinario lavoro, fa sapere una nota della Lega.