“Problemi col software”, slittano a gennaio gli arretrati per i dipendenti comunali

Per questo la Fp Cisl Umbria chiede all’amministrazione comunale di Perugia di agire per far avere entro il mese di dicembre quanto dovuto e previsto dal nuovo CCNL. E qualora il nuovo software non riesca a fare questa operazione matematica, si auspica venga erogata almeno una cifra fissa “forfettaria” da conguagliare a gennaio insieme all’adeguamento degli istituti contrattuali basati sulla busta paga (ad esempio l’indennità di turnazione) e previsti dal nuovo CCNL.