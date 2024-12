Private banking, Banca Generali in cattedra al Politecnico di Milano - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Illustrare ai giovani il contesto economico e finanziario, l’andamento dei mercati, e in particolare raccontare come il private banking e il private equity possano diventare motore della competitività. “Lezione speciale” su risparmio e investimenti per gli studenti del Politecnico di Milano: protagonisti del format “Ricette di innovazione” oltre a Marco Giorgino, ordinario di Financial Markets & Institution, due esponenti del mondo bancario e finanziario: Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali e Giovanni Tamburi, fondatore di TIP-Tamburi Investment Partners.

