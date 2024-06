Primo titolo sull’erba per Sinner, finale amara per Musetti - Tuttoggi.info

HALLE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Primo titolo sull’erba per Jannik Sinner. Il campione altoatesino, numero 1 della classifica mondiale e del tabellone, si è aggiudicato il “Terra Wortmann Open”, torneo Atp 500 in scena sui prati della OWL Arena di Halle, in Germania, con un montepremi complessivo pari a 2.411.390 euro. L’azzurro ha superato in finale il polacco Hubert Hurkacz, n. 9 Atp e quinta forza del seeding, in due set con il punteggio di 7-6(8) 7-6(2). Vittoria italiana ad Halle anche nel doppio grazie a Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due azzurri, primi favoriti del seeding, hanno sconfitto in finale i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, seconde teste di serie del torneo, in due set con il punteggio di 7-6(3) 7-6(5), vendicando così la sconfitta patita lo scorso anno. Finale amara invece per Lorenzo Musetti sui prati del Queen’s. L’azzurro, numero 30 del ranking Atp, si è arreso in finale al “Cinch Championships”, classico appuntamento sull’erba londinese del Queen’s, allo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 5, vincente in due set con il punteggio di 6-1 7-6(8).

– Foto Ipa Agency –

