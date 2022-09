Sul costo dell’energia “dobbiamo intervenire con provvedimenti ‘tampone’ per dare sollievo alla gente. Poi c’è un problema più importante per uscire dalla speculazione: l’Europa deve mettere il tetto massimo al tetto del gas”. Lo ha detto Andrea Mandelli, deputato di Forza Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano – Verso il voto” dell’agenzia Italpress.

xi2/mgg/mrv