Primo Piano Europa, Cirio "Oggi più che mai è importante parlare di Ue" - Tuttoggi.info

 Primo Piano Europa, Cirio "Oggi più che mai è importante parlare di Ue"
Primo Piano Europa, Cirio “Oggi più che mai è importante parlare di Ue”

ItalPress

Primo Piano Europa, Cirio “Oggi più che mai è importante parlare di Ue”

Mer, 04/02/2026 - 09:03

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “C’è bisogno di parlare tanto di Europa e di farla conoscere. Credo che l’iniziativa di Italpress sia opportuna, intelligente ma anche molto legata alle esigenze di oggi. Abbiamo oggi più che mai bisogno di far capire a tutti gli italiani quanto essere qua a Bruxelles, quanto incarnare le istituzioni europee con donne e uomini italiani che si impegnino con presenza e determinazione sia utile nei confronti degli interessi dell’Italia”. Lo dice il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della presentazione di Primo Piano Europa, nuovo format tv dell’agenzia di stampa Italpress, presso l’ambasciata italiana a Bruxelles

