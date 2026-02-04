Primo Piano Europa, Cirio "Oggi più che mai è importante parlare di Ue" - Tuttoggi.info

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “C’è bisogno di parlare tanto di Europa e di farla conoscere. Credo che l’iniziativa di Italpress sia opportuna, intelligente ma anche molto legata alle esigenze di oggi. Abbiamo oggi più che mai bisogno di far capire a tutti gli italiani quanto essere qua a Bruxelles, quanto incarnare le istituzioni europee con donne e uomini italiani che si impegnino con presenza e determinazione sia utile nei confronti degli interessi dell’Italia”. Lo dice il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della presentazione di Primo Piano Europa, nuovo format tv dell’agenzia di stampa Italpress, presso l’ambasciata italiana a Bruxelles

