Primo allenamento dell'Italia nel ritiro tedesco di Iserlohn - Tuttoggi.info

ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Azzurri in campo all’Hemberg Stadion Nord per il primo allenamento nel ritiro di Iserlohn. Un ingresso sul terreno di gioco salutato dall’entusiasmo dei 4mila tifosi presenti sugli spalti, tra tricolori, maglie azzurre e

striscioni di benvenuto. Ovazione all’ingresso in campo per il capo delegazione Gigi Buffon. Presente anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Intanto, allenamento differenziato per Nicolò Barella, mentre lavoro in palestra per Nicolò Fagioli a causa di un affaticamento avvertito dopo Italia-Bosnia di domenica scorsa.

ari/gm/gtr