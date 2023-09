Primi d'Italia, partenza col botto. Domani c'è Marco Bocci

Grande successo anche per gli appuntamenti per i più piccoli

Dopo una partenza con il botto sale l’attesa per sabato 30 settembre, giorno clou del Festival de I Primi d’Italia, che attende a Foligno, capitale mondiale dei primi piatti, migliaia di persone da tutta Italia.

Con cene stellate sold out e laboratori partecipatissimi la kermesse si avvia al suo giorno più ricco. Due in particolare gli eventi da non perdere domani: alle 18.00 sul palco centrale di Largo Carducci salirà per una masterclass Giuseppe Calabrese, detto Peppone, conduttore di Linea Verde. Il giornalista sarà protagonista di un cooking show a cura di Confagricoltura Umbria e alle 20.00 tornerà sul palco per essere premiato da Aldo Amoni presidente di Epta Confcommercio. Alle 21.00 l’altro evento imperdibile: lo spettacolo ‘Note d’Insieme’ a cura della Caritas Diocesana di Foligno. All’Auditorium San Domenico si esibiranno tantissimi musicisti e ospiti speciali tra cui il noto attore tv Marco Bocci. I biglietti possono essere acquistati presso l’Infopoint di Piazza della Repubblica, comprando il biglietto dell’evento si avrà accesso ad un esclusivo aperipasta.

La fisica della pasta

Da segnalare, sempre domani, anche lo spettacolo “Fisica della pasta” alle ore 16:30 sul palco di Largo Carducci. Il fisico italiano di origine ucraina Andrey Varlamov, research director allo Spin-Cnr di Roma, parlerà di fisica applicata niente di meno che… alla cucina e ovviamente alla preparazione dei primi piatti!

Pasta no stop nei villaggi

Dalle 10.00 alle 23.00 i 16 Villaggi del gusto localizzati nelle dieci taverne cittadine e nei più suggestivi luoghi del centro storico di Foligno offriranno degustazioni a tema regionale e menù no stop accogliendo i food lover italiani: ogni ora è giusta per I Primi! Dalla Puglia a Roma passando per Emilia Romagna, Molise, Campania, Abruzzo, Sicilia, Costa marchigiana, Toscana, Umbria, Veneto, fino ad Amatrice, Mantova e fin sulle Alpi, con un’attenzione particolare per i primi gluten free. Perla di questa edizione il villaggio solidale Caritas lungo il percorso del canale delle Conce.

Mostre e mercati

Via a mostre, mercati e villaggi – tutti ad ingresso libero e gratuito – sin dalle 16.00 ora a partire dalla quale la buona pasta italiana sarà protagonista dell’immancabile Boutique della pasta. Nell’Atelier del gusto l’esposizione e vendita di eccellenze alimentari e prodotti a marchio protetto (sempre nella Corte di Palazzo Trinci, ingresso libero). La vicina piazza Matteotti ospita l’esposizione e vendita dei prodotti alimentari nazionali tipici Bontà mediterranee mentre in piazza del Grano c’è l’area dedicata allo Street food. Confagricoltura e Assoprol propongono invece il Villaggio dell’olio umbro a piazza San Domenico.

I Primi d’Italia Junior

Dalle 11.00 (e poi alle 15.00; 16.00; 17.00; 18.00) I Primi d’Italia junior, villaggio a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno apre le sue porte a Palazzo Candiotti ai bambini con una serie di laboratori su: Finti cappelletti, Umbricelli, Tagliatelle, Farfalline e Pasta Colorata.

Food experience

Dalle 10.00 al via le Food Experience (€10,00 – prenotazione obbligatoria) all’ Auditorium Santa Caterina, dimostrazioni di cucina interattiva per assistere sotto la direzione di noti chef e testimonial d’eccezione alla realizzazione di un primo piatto. Dalle prelibatezze umbre di farro e tartufo passando per i ravioli ripieni di burrata fino al risotto ‘Campania coast to coast’ saranno moltissime le proposte degli chef.

Convegno Afam in via Gramsci

Dalle 17.00 alle 19:00 invece nella sala Raffaello di Via Gramsci si terrà il Convegno AFAM con 4 relatori che spazieranno su tematiche varie di salute: alimentazione, ipertensione, urologia e obesità. Alle 20.00 domani il Premio Primi d’Italia sul palco di Largo Carducci, importante riconoscimento del Festival ai personaggi italiani che si sono distinti nel loro settore, sarà assegnato a Peppone. Alle 21.00 cena stellata per la serie di appuntamenti A tavola con le stelle (50€ prenotazione obbligatoria) all’ Auditorium Santa Caterina. In cucina la chef Silvia Baracchi, una stella Michelin, del ristorante Il Falconiere di Cortona (AR). Alle 22.00 musica sul palco di Largo Carducci con lo spettacolo di musica live ‘Fantasie napoletane’. Alle 23.00 la chiusura di mostre, mercati e villaggi.