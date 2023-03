Primi d’Italia 2023, prime anticipazioni: ci sarà Peppone

Kermesse presentata alla Bit di Milano negli spazi del Comune di Foligno

na grandissima attesa quella dimostrata alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano intorno alla XXIV edizione de ‘I Primi d’Italia’, che quest’anno si svolgerà dal 28 settembre al 1 ottobre 2023 a Foligno. Il primo ed unico Festival Nazionale dei Primi Piatti organizzato da Epta Confcommercio Umbria è stato ospite negli spazi concessi dal Comune di Foligno in occasione dell’importante appuntamento dedicato al mondo del Turismo in Italia.

“Siamo grati al Comune di Foligno per averci offerto questa occasione di ribalta nazionale e internazionale – dichiara il presidente Epta Aldo Amoni – al fine di poter presentare in anteprima le date 2023 che vedranno come sempre protagoniste le eccellenze italiane fra degustazioni, lezioni di cucina, live show di grandi Chef, produzioni alimentari di qualità ma anche tante proposte di spettacolo, musica e intrattenimento”.