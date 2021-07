Prime immagini della Jeep Grand Cherokee 4xe 2022 elettrificata - Tuttoggi

Nel corso dell’EV Day 2021 di Stellantis, il marchio Jeep ha svelato le prime immagini della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-In Hybrid 2022. La Grand Cherokee nel corso degli ultimi 30 anni è diventata il SUV più premiato della storia, ottenendo innumerevoli riconoscimenti di settore e facendo registrare oltre 7 milioni di esemplari venduti a livello mondiale. La quinta generazione della gamma Grand Cherokee sarà presentata ufficialmente in occasione dell’edizione 2021 del Salone internazionale dell’automobile di New York. L’introduzione della Jeep Grand Cherokee 4xe nell’anno in cui il marchio Jeep festeggia 80 anni di successi e innovazioni, rappresenta un ulteriore passo verso l’estensione dell’elettrificazione e il rafforzamento della visione “Zero emissioni, 100% libertà” del brand.

(ITALPRESS).