Primavera da oggi a domenica, sole e temperature su: previsioni meteo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

La primavera domina la settimana a partire da oggi, martedì 4 marzo, da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, con un quadro meteo caratterizzato da sole e temperature in aumento. Bel tempo costante e termometro che arriva a 17-20 gradi da Nord a Sud.

Fino a giovedì 6 marzo non succederà nulla dal punto di vista meteo, se non per qualche alba ancora frizzante al Nord e nelle zone interne del Centro dove non si escludono timide gelate in pianura, evidenzia ilmeteo.it.

Da giovedì sera, novità solo sulle isole maggiori. Sono previste piogge anche intense tra Sardegna meridionale e Sicilia occidentale per la risalita di un ciclone dal Nord Africa; altrove non avremo variazioni sensibili sul tema primaverile.

Venerdì le piogge nordafricane bagneranno a tratti ancora Sardegna e Sicilia poi, durante il weekend, assisteremo al lento avanzare di una perturbazione atlantica dalla Spagna verso la Francia (la depressione nordafricana nel frattempo avrà perso energia verso i Balcani).

La perturbazione atlantica franco-spagnola porterà piogge forti da domenica sera-notte sul nostro Paese: il weekend sarà in generale esente da fenomeni meteo avversi, salvo variazioni improvvise della tendenza meteo, proiezioni che monitoreremo attentamente.

In sintesi, la Primavera regnerà per tutta la settimana salvo rovesci sulle Isole Maggiori tra giovedì sera e venerdì; domenica si prevede un aumento della nuvolosità al Nord-Ovest ma, tutto sommato, avremo solo buone notizie: mangiamo ‘a quattro palmenti’ durante il Martedì Grasso e abbronziamoci nei prossimi giorni sotto il primo sole convinto della stagione.

Martedì 4. Al Nord: soleggiato e mite di giorno. Al Centro: sereno o poco nuvoloso. Al Sud: bel tempo.

Mercoledì 5. Al Nord: bel tempo e clima primaverile. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: nubi sparse.

Giovedì 6. Al Nord: bel tempo e clima primaverile. Al Centro: bel tempo prevalente; peggiora in Sardegna. Al Sud: nubi sparse, peggiora in Sicilia.

Tendenza: venerdì piogge sparse sulle Isole Maggiori, nel weekend prevalenza di bel tempo.