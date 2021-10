Prima vittoria per la Salernitana, Genoa ko 1-0 - Tuttoggi

SALERNO (ITALPRESS) – Prima vittoria in campionato per la Salernitana che all’Arechi batte 1-0 il Genoa grazie a una rete di Djuric a metà secondo tempo. Punti preziosi per i granata che abbandonano l’ultimo posto in classifica, ora del Cagliari, e agganciano momentaneamente lo Spezia a quota 4. Torna a casa a mani vuote un Genoa mai domo che ci prova fino all’ultimo ma non riesce a trovare il gol del pareggio. Un problema muscolare al flessore, accusato nel riscaldamento, mette fuori gioco Destro che si accomoda in tribuna. La Salernitana parte con piglio autoritario ma è un primo tempo a corrente alternata: meglio i granata in avvio, poi esce il Genoa e si rende pericoloso con un tiro da fuori leggermente alto di Rovella e con un velenoso cross di Sabelli che Belec non riesce a controllare e Gyomber allontana con qualche patema. Sui piedi di Gagliolo la migliore occasione per il cavalluccio marino. Il difensore si coordina in area e calcia al volo raccogliendo uno spiovente alzato da Mamadou Coulibaly: eurogoal sfiorato. Poi ancora un tiro di Kastanos respinto da Sirigu e il guaio fisico a Lassana Coulibaly, costretto a lasciare il suo posto in campo a Di Tacchio. Il destro dal limite dell’area di Bianchi è l’ultima parola del Genoa nella prima frazione. La palla va a pochi centimetri dal palo alla sinistra di Belec e le squadre rientrano negli spogliatoi per l’intervallo. I granata ci credono a aumentano la pressione, il Genoa si affida agli spunti di un vivace Kallon ma poi è costretto a fare a meno di capitan Criscito, infortunato e rilevato da Ghiglione. Castori cambia in attacco inserendo Bonazzoli e Djuric per Gondo e Simy e la mossa paga subito i dividendi: minuto 66, angolo di Kastanos, testa di Djuric che anticipa Maksimovic sul primo palo e batte Sirigu. Ballardini lancia Pandev per Tourè per un grifone a trazione anteriore. La Salernitana sfiora il raddoppio con Di Tacchio che centra il palo, poi iniziano i minuti della sofferenza e ci pensa Belec a salvare i suoi.

