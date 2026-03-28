Prima iniezione di siero di latte per la bonifica delle falde acquifere - Tuttoggi.info

Mercoledì 1° aprile alle ore 15.30 presso lo stabilimento GrifoLatte a Ponte San Giovanni si terrà la conferenza stampa per l’avvio operativo del Progetto Siero. Interverranno i rappresentanti dei soggetti partner dell’iniziativa: l’assessore all’Ambiente della Regione Umbria Thomas De Luca, il direttore generale di Arpa Umbria Alfonso Morelli, il country manager director di Ramboll Italy Andrea Campioni e il presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare Carlo Catanossi. Saranno inoltre presenti il responsabile del Servizio Bonifiche di Arpa Andrea Sconocchia, il vicedirettore di ITS Umbria Academy Oscar Proietti, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Michele Cenci del Servizio energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive della Regione Umbria e Angelo Raffaele Di Dio del Servizio risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche.

Il Progetto Siero è un intervento sperimentale che utilizza la tecnologia Enhanced Reductive Dechlorination (ERD) per bonificare le falde acquifere contaminate da solventi clorurati. L’innovazione risiede nell’uso della scotta di siero di latte, uno scarto di produzione fornito a chilometro zero da Grifolatte, come substrato organico per alimentare i batteri già presenti nel sottosuolo, capaci di degradare gli inquinanti. Al termine della conferenza stampa verrà effettuata la prima iniezione di siero di latte nella falda oggetto dell’intervento. Le operazioni tecniche di iniezione e i successivi campionamenti delle acque segnano ufficialmente l’inizio di un piano di monitoraggio e rigenerazione ambientale della durata di sei mesi.