Prima della Scala, Meyer: "Buuu a Netrebko perché russa, ridicolo" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Fare buuu ad Anna Netrebko perché russa è ridicolo". A dirlo, dopo la Prima della Scala 2024, è il sovrintendente del Teatro alla Scala, Dominique Meyer, nel backstage dell'opera 'La forza del destino' di Giuseppe Verdi che ha inaugurato la stagione scaligera. Il pubblico ha tributato un applauso di 12 minuti al termine dell'opera. Non è mancano qualche buuu, associato al soprano russo. "Non apprezzo che lo spettacolo sia preso in ostaggio così - ha sottolineato - non c'è una Netrebko in ogni generazione e se abbiamo la fortuna di averla qua in teatro bisogna essere calorosi e applaudirla"

Meyer subito dopo lo show ha incontrato Netrebko. "Lei è molto forte e non si lascia toccare da questo - ha ammesso -. Non ci si può nascondere sempre dietro a un dito… lo trovo molto ingiusto. Lei è una cantante di qualità, ci dà tanta soddisfazione alla Scala e siamo consapevoli di quello che abbiamo".

Se un'opera come 'La forza del destino' non è in cartellone al Piermarini da così tanto tempo e neanche alla Prima "ci sono dei motivi - ha ricordato Meyer - è perché non ci sono sempre cantanti adeguati. Noi non inventiamo i cantanti e quando abbiamo la fortuna di avere generazioni come questa" non bisogna lamentarsi.

Anche l'artista viene interpellata sul caso e la risposta di Netrebko è perentoria: "Non ci sono stati buh dopo la mie arie".