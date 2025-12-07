 Prima della Scala, il governatore Fontana: "Governo assente? Ce ne faremo una ragione" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Prima della Scala, il governatore Fontana: “Governo assente? Ce ne faremo una ragione”

tecnical

Prima della Scala, il governatore Fontana: “Governo assente? Ce ne faremo una ragione”

Dom, 07/12/2025 - 19:03

Condividi su:

(Adnkronos) – “Ce ne faremo una ragione, viviamo bene anche da soli”. Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, all’entrata della Scala rispondendo a una domanda dei cronisti sull’assenza di personalità del governo alla Prima ad eccezione del ministro Giuli. 

“Noi ci siamo, non mi sembra”, la risposta del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi sulla scarsa presenza istituzionale. “La senatrice a vita Liliana Segre c’è e ci sono i vicepresidenti di Camera e Senato, però quello che conta è la Scala e quello che rappresenta la Prima”, conclude. 

 

All’evento sono presenti il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala – che ricopre il ruolo di presidente della Fondazione del Teatro alla Scala – e il presidente della Regione Lombardia. E ancora il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il questore Bruno Megale, gli assessori alla Cultura della Regione Francesca Caruso e del Comune Tommaso Sacchi, la senatrice Liliana Segre e il senatore Mario Monti. Anche Sarah Rogers, Under-Secretary of State (Uss) for Public Diplomacy at the U.S. Department of State, assiste alla Prima con il ministro Giuli. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!