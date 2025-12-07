 Prima della Scala, Fontana "Assenze del Governo? Ce ne faremo una ragione" - Tuttoggi.info
Prima della Scala, Fontana “Assenze del Governo? Ce ne faremo una ragione”

ItalPress

Prima della Scala, Fontana “Assenze del Governo? Ce ne faremo una ragione”

Dom, 07/12/2025 - 21:03

MILANO (ITALPRESS) – “Ce ne faremo una ragione, noi viviamo bene anche da soli…”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, arrivando alla Prima della Scala a Milano, e rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano dell’assenza di esponenti di Governo ad eccezione del ministro della Cultura Alessandro Giuli.
“Una della nostre grandi eccellenze sempre più eccellente. Siamo orgogliosi dello spettacolo che La Scala riesce a produrre ogni anno”, sottolinea Fontana.

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

