Prima amichevole per la nuova Juve di Pirlo, 5-0 al Novara - Tuttoggi

TORINO (ITALPRESS) – Il primo gol stagionale della nuova Juventus di Pirlo lo firma Cristiano Ronaldo, poi Ramsey, Pjaca e una doppietta di Portanova completano il 5-0 sul Novara nell’amichevole disputata alla Continassa, a una settimana dall’esordio in campionato. Il nuovo tecnico bianconero presenta per il suo debutto una Juve schierata con un 3-5-2: Danilo affianca Bonucci e Chiellini in difesa, Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie e Rabiot regista con McKennie e Ramsey a sostegno mentre davanti il tandem è Ronaldo-Kulusevski. Inizio in sordina per i bianconeri, a volte scoperti in difesa e con qualche errore di troppo in fase di impostazione. La Juve passa al 20′: combinazione fra CR7 e Kulusevski e destro vincente del portoghese. Nella ripresa dentro i vari Buffon, Demiral, Pellegrini, Bentancur, Arthur, Douglas Costa e Pjaca. Il raddoppio (56′) arriva dalla ‘scucchiaiatà di Douglas Costa dalla destra che premia l’inserimento di Ramsey. Il tris arriva dieci minuti dopo a firma di Pjaca, che ribatte in rete dopo che il suo primo tentativo era stato respinto dal portiere ospite. Nel finale c’è spazio anche per la doppietta del giovane Manolo Portanova per il definitivo 5 a 0.

