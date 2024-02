Previsioni per l'8 febbraio, cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione - Tuttoggi.info

Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutta la Regione ma con maggiori addensamenti in transito.

Umbria

Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione nel corso della giornata con tempo per lo più asciutto. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con maggiori addensamenti in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nubi basse su coste e pianure, poco nuvoloso sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata attesi isolati piovaschi tra Piemonte e Liguria; peggiora nella notte con precipitazioni sparse e neve sulle Alpi dai 1400-1600 metri di quota.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare tra Toscana e Lazio, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio attesa qualche schiarita. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli soleggiati o poco nuvolosi specie tra Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata ancora tempo del tutto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al nord e sulle isole maggiori, in rialzo altrove. Massime in diminuzione al centro-sud e sulla Sicilia, in aumento sul resto della penisola.

