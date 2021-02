Previsioni per l'11 febbraio, addensamenti al mattino - Tuttoggi

Ampie schiarite nelle ore pomeridiane su tutti i settori; tempo in prevalenza stabile nelle ore serali, salvo possibili nevicate in Appennino

Umbria

Addensamenti diffusi in mattinata su tutta la regione, ampie schiarite nelle ore pomeridiane su tutti i settori; tempo in prevalenza stabile nelle ore serali salvo possibili nevicate in Appennino al confine con le Marche.

Italia

AL NORD



Tempo prevalentemente stabile al settentrione nel corso delle ore diurne: al mattino maggiori schiarite al nord-ovest, variabile sulle restanti regioni. Al pomeriggio nubi sparse, ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora in serata con precipitazioni sparse e quota neve in rapido calo nella notte fin verso i 200 metri.



AL CENTRO



Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con qualche addensamento tra Toscana e Umbria; nuvolosità in aumento sui settori Adriatici al pomeriggio, asciutto sulle regioni Tirreniche. Attese deboli precipitazioni tra serata e nottata su Marche e Abruzzo con neve fino a quote collinari.



AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino piogge sparse sui settori peninsulari, tempo generalmente stabile sulle Isole Maggiori; al pomeriggio residue precipitazioni tra Calabria e Salento, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata diffusa stabilità, con locali piogge sulla Calabria e neve in Molise in calo fin verso i 700 metri.



Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

