Previsioni per il weekend, sabato nubi in transito e possibili brevi piogge | Domenica maltempo generale

Umbria

Sabato

Nubi irregolari in transito al mattino con possibili brevi piogge, tempo stabile al pomeriggio con nubi in transito alternale a brevi schiarite. Possibili piogge in serata con cieli irregolarmente nuvolosi

Domenica

Maltempo sia nelle ore diurne che in quelle serali su tutta la regione con nubi in transito e piogge associate, localmente anche di forte intensità.

Nazionale

Maltempo sulle regioni settentrionali con piogge sparse su tutte le zone. Gli acquazzoni e i temporali più intensi sono attesi specie sulla Liguria, sulle Alpi e sulle Prealpi, tempo a tratti più asciutto solamente sull’Emilia Romagna.

Tempo instabile al Centro Italia con qualche pioggia già nelle ore diurne soprattutto tra Toscana e Lazio. Peggiora in serata con precipitazioni sparse, anche a carattere di temporale dalla notte sul Tirreno, più asciutto sull’Adriatico.

Piogge sparse al Sud fin dal mattino ad iniziare da Campania e Sicilia. Nel pomeriggio e poi in serata tempo instabile anche sulle Isole e sulla Calabria, mentre peggiora in nottata con precipitazioni sparse anche intense specie su Sicilia e Calabria.

Temperature stabili o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

