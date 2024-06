Previsioni per il 5 giugno, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori - Tuttoggi.info

Un po’ di instabilità al pomeriggio sui rilievi con isolate piogge o acquazzoni, sereno o poco nuvoloso altrove.

Umbria

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Un po’ di instabilità al pomeriggio sui rilievi con isolate piogge o acquazzoni, sereno o poco nuvoloso altrove. Migliora ovunque dalla serata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile ma con molti addensamenti bassi, locali piogge sulle coste di Veneti e Friuli. Al pomeriggio piogge e temporali sulle Alpi centrali e orientali, asciutto altrove con cieli soleggiati in Pianura Padana. In serata e in nottata residue piogge al Nord-Est, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, salvo innocui addensamenti bassi sulla Toscana. Al pomeriggio rovesci e locali temporali in Appennino con locali sconfinamenti sul versante adriatico, soleggiato altrove. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge sulla Sicilia e qualche nube sulle regioni ioniche, cieli sereni altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia sulla Sicilia e zone interne tra Campania e Molise, sole prevalente altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con ampie schiarite.

Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta l’Italia.

