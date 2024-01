Previsioni per il 4 gennaio, foschie e banchi di nebbia sulle vallate | Schiarite in mattinata - Tuttoggi.info

Si rinnovano condizioni di tempo stabile tra pomeriggio e sera con cieli irregolarmente nuvolosi. Schiarite in mattinata

Umbria

Nuvolosità e schiarite al mattino su tutta la regione con tempo asciutto, possibilità di foschie o banchi di nebbia su pianure e vallate. Si rinnovano condizioni di tempo stabile tra pomeriggio e sera con cieli irregolarmente nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord ma con molte nuvole anche basse e compatte su coste e pianure. Maggiori schiarite al pomeriggio specie al Nord-Ovest e sui settori alpini. In serata ancora tempo asciutto ma sempre con molte nuvole anche basse.

AL CENTRO

Tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Centro con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Locali foschie sui settori interni specie tra Umbria e Toscana. Nuvolosità in aumento dalla serata ma senza fenomeni di rilievo associati.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nubi sparse e schiarite al mattino al Sud con tempo asciutto, salvo deboli piogge su Campania e Calabria. Nessuna variazione tra pomeriggio e sera con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi ovunque.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e in aumento al Sud, massime in generale rialzo ovunque.

