Previsioni per il 31 luglio, sereno o poco nuvoloso al mattino su tutta la regione

Umbria

Sereno o poco nuvoloso al mattino su tutta la regione. Stabile anche al pomeriggio con cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi sui rilievi ma senza fenomeni associati. Cieli sereni anche in serata e nottata.

Nazionale

Sole prevalente al Nord Italia al mattino mentre al pomeriggio sono attese nubi in sviluppo su Alpi e Appennini con possibili isolati acquazzoni. Più asciutto su coste e pianure e tempo nuovamente stabile su tutti i settori dalla serata.

Condizioni di generale stabilità al Centro sia nelle ore diurne che in quelle serali, con ampi spazi di sereno fin dal mattino sul versante Tirrenico come su quello Adriatico. Qualche nube in più solo al pomeriggio sugli Appennini ma senza fenomeni di rilievo.

Possibili acquazzoni pomeridiani sulle zone interne delle regioni meridionali, con fenomeni specie tra Basilicata, Calabria e Sardegna in rapido esaurimento dalla sera. Tempo asciutto e soleggiato sugli altri settori invece fin dalle prime ore del giorno.

Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

