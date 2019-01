Previsioni per il 30 gennaio, stabile al mattino con cieli prevalentemente nuvolosi su tutti i settori

share

Umbria

Tempo stabile al mattino con cieli prevalentemente nuvolosi su tutti i settori; piogge sparse a partire dalle ore pomeridiane ed estese poi anche allo ore serali su tutta la regione, locali nevicate in Appennino oltre 500-700 metri. Generale miglioramento nella notte.

Nazionale

Giornata prettamente invernale con neve fino in pianura sul Piemonte, Lombardia ed Emilia, fino a quote molto basse invece in Liguria e dalla seconda parte della giornata anche sulle restanti regioni settentrionali.

Peggiora il tempo durante l’ arco della giornata con nubi in transito e precipitazioni associate al mattino in Toscana, nevose a quote basse. Fenomeni in estensione a tutte le regioni dalla seconda parte della giornata con neve fino in pianura o collina tra Toscana, Umbria e Marche.

Giornata all’insegna del tempo instabile al Sud Italia con piogge e possibili temporali sparsi sia nelle ore diurne che in quelle serali su tutte le regioni. Prevista neve sugli Appennini e sulle zone interne delle Isole fino a 700-1000 metri.

Temperature in calo nei valori massimi.

Www.centrometeoitaliano.it

share

Stampa