Previsioni per il 29 dicembre, irregolarmente nuvoloso ma senza fenomeni - Tuttoggi.info

Umbria

Cieli irregolarmente nuvolosi nel corso delle ore diurne, ma senza fenomeni associati. Attesi cieli coperti per nubi basse in serata e in nottata.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino ma con molte nubi basse e locali piogge sulla Liguria, sereno o poco nuvoloso sui settori alpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nubi e isolati piovaschi sulla Liguria.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni ma con molti addensamenti nuvolosi, specie sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori aperture sulle regioni adriatiche. In serata e in nottata nuvolosità in ulteriore aumento sui settori tirrenici con possibili piovaschi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile e asciutto su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio ma con nuvolosità irregolare in transito e maggiori addensamenti sulla Sardegna. Tra la serata e la notte ancora molte nubi con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Sardegna.

Temperature minime stazionarie e massime in lieve diminuzione su tutta la Penisola.

